POL-FL: Einbruch in Touristinformation, Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (10.06.20) wurde zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in die Touristinformation, Am Markt 2, in Tönning eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch die Automatiktür, welche bis 22 Uhr geöffnet ist, in den Vorraum und hebelten dort gewaltsam die Eingangstür zu den Räumlichkeiten des Informationscenters auf. Sie entwendeten Bargeld und einen Fahrzeugersatzschlüssel. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am gestrigen Abend während des o.g. Zeitraums auffällige Personen im Vorraum der Touristeninformation oder in Tatortnähe beobachtet?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

