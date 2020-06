Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Räuber durch Mitarbeiter gestellt

Lippe (ots)

(HR) Detmold - Am Samstagabend beobachteten Mitarbeiter eines Marktes an der Klingenbergstraße in Detmold, wie eine männliche Person mehrere Spirituosen einsteckte und an der Kasse nicht bezahlte. Darauf angesprochen, flüchtete der Täter in Richtung Ausgang, wo er von zwei weiteren Angestellten des Marktes gestellt werden konnte. Dabei kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Räuber mehrfach um sich schlug und einen der Ladendetektive so schwer verletzte, dass dieser mittels RTW ins Klinikum eingeliefert werden musste, wo er stationär verblieb. Der Täter konnte trotz seines Widerstandes durch den anderen Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 46-jährige Räuber aus Detmold wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

