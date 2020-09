Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streitigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern führt zu Unfall (17.09.2020)

Brigachtal (ots)

Ein leichtverletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Streits zwischen zwei Verkehrsteilnehmern am gestrigen Donnertagabend gegen 21.30 Uhr. Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta war auf einem Feldweg in Richtung Kirchdorf unterwegs. Als er einen vor ihm radelnden 67-Jährigen mit der Lichthupe darauf aufmerksam machte, dass er überholen möchte, reagierte dieser nicht, um den Autofahrer am Überholen zu hindern. Dieser versuchte daraufhin, den Radfahrer rechts zu überholen, wodurch es zur Berührung zwischen Auto und Radfahrer kam. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Die Polizei muss nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

