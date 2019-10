Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unsinnige Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Wolfsburg (ots)

In den Morgenstunden des 05.10.19, vermutlich nach 04.00 Uhr, müssen ein oder mehrere Täter die Kleiststraße in Wolfsburg langgezogen sein. Dabei haben sie an 7 Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. An allen Fahrzeugen waren die Spiegel mutmaßlich durch Treten beschädigt worden. Auch dazu werden Zeugen gebeten, Beobachtungen der Polizei zu melden. Unter der Nummer 05361-46460 werden diese Mitteilungen entgegengenommen.

