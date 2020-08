Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200804.2 Itzehoe: Drogenfahrt

Itzehoe (ots)

Montagabend hat eine Streife in Itzehoe die Drogenfahrt eines jungen Mannes in einem Auto beendet. Der Betroffene musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 21.55 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Oelixdorfer Straße einen Volkswagen zu kontrollieren. Sie stoppten den Wagen in Höhe der Hausnummer 110. Der 26-jährige Insasse besaß auffällig wässrige Augen, Drogen wollte er allerdings nicht konsumiert haben. Bei einem anschließenden Augentest erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann berauscht war. Einen Drogenvortest lehnte er ab, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Sie untersagten dem aus der Wilstermarsch Stammenden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

