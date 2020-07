Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schläger landet in der Zelle

Ein Betrunkener soll am Dienstag in einem Lebensmittelgeschäft in Ulm zugeschlagen haben.

Gegen 13.15 Uhr soll ein 33-Jähriger in einem Geschäft in der Wielandstraße Kunden angepöbelt haben. Als Ein Mann daraufhin die Polizei rufen wollte, sei ihm der Verdächtige gefolgt und habe ihn auf das Ohr geschlagen. Zeugen fixierten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Die nahm den deutlich alkoholisierten Verdächtigen in Gewahrsam.

