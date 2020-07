Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Mauerstein Fenster eingeworfen

In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Göppinger Firma ein.

Ulm (ots)

Zwischen 16 und 7.30 Uhr machte sich der Täter an einem Gebäude in der Jahnstraße zu schaffen. Mit einem Mauerstein schlug er eine Scheibe ein. Weitere Steine erleichterten ihm den Einstieg in das das Gebäude. Dort suchte er nach Brauchbarem. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Ermittler sicherten die Spuren und hoffen auf Zeugenhinweise (Tel. 07161/632360).

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

++++1315145

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell