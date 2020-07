Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall beim Überholen

Zwei Verletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden forderte am Dienstag ein Unfall bei Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein Fahrzeug aus der Landwirtschaft von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs. Hinter diesem waren mehrere Autos, an dritter Stelle ein Audi. Dessen Fahrer entschloss sich, die langsamen Fahrzeug zu überholen. Beim Ausscheren übersah der 20-Jährige, dass von hinten bereits ein 57-jähriger Ford-Fahrer überholte. Der Audi-Fahrer zog wieder nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern. Dabei stieß er mit einem vorausfahrenden Skoda zusammen, wurde abgewiesen und stieß danach gegen den Ford. Der Ford wurde in den Graben abgewiesen, der Audi nach rechts, erneut gegen den Ford. Die 27-jährige Skoda-Fahrerin erlitt schwere, der Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 35.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Verkehr lief einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

