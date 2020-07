Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Unbekannter hinterlässt 4.000 Euro Schaden

Nach einem Unfall am Montag in Öpfingen flüchtete der Verursacher.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr soll sich der Unfall laut Polizeiangaben ereignet haben. In dieser Zeit stand in der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang ein Fiat. Den streifte der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren erheblich. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Sachschaden am Fiat soll rund 4.000 Euro betragen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

