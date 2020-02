Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Sexuelle Belästigung - Zwei Männer flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montagabend (24. Februar 2020) haben zwei Männer eine Frau an der Sternstraße sexuell belästigt und sind geflüchtet.

Gegen 20:15 Uhr befand sich die 23-jährige Frau vor einer Kneipe an der Sternstraße. Neben ihr standen zwei Männer, die sie ansprachen und zu sexuellen Handlungen aufforderten. Als sie dies verneinte, hielten die beiden Männer die Frau fest und berührten sie in schamverletzender Weise. Sie konnte sich befreien und suchte in der Kneipe Schutz. Die Männer flüchteten.

Die Polizei wurde etwa 30 Minuten später informiert, nachdem mehrere Freunde der 23-Jährigen zu Hilfe kamen.

Einer der Täter ist circa 1,70m groß, hatte eine normale Statur, kurze blonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der zweite Täter war etwa 1,80m groß, hatte eine normale Statur, dunkle gelockte Haare und einen Vollbart. Beide Männer hatten ein "mitteleuropäisches" Erscheinungsbild und sprachen akzentfreies Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (124)

