Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Helfer angefahren - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Krefeld (ots)

Bereits am Samstag (22. Februar 2020) hat ein Autofahrer den Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens angefahren, als dieser während des Karnevalsumzuges in Oppum eine Straße sperrte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Mann zu kümmern. Am gestrigen Sonntag (23. Februar 2020) hatte sich das Opfer bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet.

Gegen 15:20 Uhr wollte ein VW-Fahrer mit seinem Wagen trotz Sperrung in die Heinrich-Malina-Straße fahren. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens war dort für die Sperrung der Straße eingesetzt. Sein Müllwagen stand mitten auf der Straße. Als er dem Autofahrer die Weiterfahrt untersagte, gab der Fahrer an, dass er Anwohner sei und nach Hause wolle. Dann beleidigte er den Mitarbeiter in ausländischer Sprache und fuhr plötzlich links an ihm und dem Müllwagen vorbei.

Dabei erfasste er den Mann mit der Stoßstange am Knie. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er hat selbstständig einen Arzt aufgesucht.

Der flüchtige Autofahrer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben. Bei dem Auto soll es sich um einen Volkswagen mit Krefelder Städtekennung handeln. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (121)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell