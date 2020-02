Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Polizei nimmt Garageneinbrecher fest

Krefeld (ots)

Am Samstagnachmittag (22. Februar 2020) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor versucht hatte, in eine Garage am Dahlerdyk einzubrechen.

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Anwohner des Dahlerdyks, wie ein Mann an einem Garagentor hebelte. Als der Einbrecher den Zeugen erblickte, fuhr er mit einem Kastenwagen davon. Er informierte die Polizei und teilte den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges mit.

Polizeibeamte konnten den Einbrecher noch auf dem Dahlerdyk festnehmen. Er hatte sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt und sich zum Telefonieren auf dem Beifahrersitz gesetzt. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon. Die Beamten stellten diese Gegenstände sowie das Auto sicher. Der rechtmäßige Eigentümer konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Der polizeibekannte Rumäne hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde er zwischenzeitlich wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. (120)

