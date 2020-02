Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Gewerbebetrieb

Georgsmarienhütte (ots)

An der Wellendorfer Straße zerstörte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fenster und drang in einen Gewerbebetrieb ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und eine kleine Summe Bargeld entwendet. Ein Tatzusammenhang mit dem versuchten Einbruch an der Straße Auf der Nathe ist nicht auszuschließen. Wer in der entsprechenden Nacht verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

