Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bestattungshaus an der Straße Auf der Nathe einzubrechen. Zunächst versuchte man eine Eingangstür aufzubrechen, scheiterte allerdings. Später wurde bei einem weiteren Eindringversuch ein Fenster beschädigt. Nach diesem zweiten Fehlversuch ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, auch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

