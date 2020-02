Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei zieht positive Bilanz zum Rosenmontag

Krefeld (ots)

Die Polizei ist mit dem Verlauf des heutigen Rosenmontagszuges (24. Februar 2020) zufrieden. 60.000 Besucher feierten friedlich und besonnen in der Krefelder Innenstadt.

Insgesamt erteilten die Beamten 22 Platzverweise, die meisten davon an alkoholisierte Jugendliche.

Bis 18:30 Uhr haben sie sieben Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt. Darunter kamen zwei Männer ins Gewahrsam, nachdem sie sich auf dem Nordwall / Friedrichsplatz geschlagen hatten. Auf dem Südwall und auf dem Friedrichsplatz kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen jeweils zwei Frauen. Ein weiterer Mann kam ins Gewahrsam, weil er auf der Stephanstraße randalierte.

Im Einmündungsbereich der Blumentalstraße / Eichental kam es zu einer Gefährdung eines Verkehrskadetten. Ein Autofahrer wollte dort mit seinem Wagen trotz Sperrung in die Straße Eichental fahren. Obwohl ihm der Verkehrskadett die Weiterfahrt untersagte, fuhr er an der Sperrung vorbei. In letzter Sekunde konnte der Helfer zur Seite springen, um so einen Zusammenstoß zu verhindern. Er blieb zum Glück unverletzt. Polizeibeamte hielten den Autofahrer an. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Außerdem fanden die Beamten bei der Kontrolle eines Autofahrers geringe Mengen Betäubungsmittel im Radkasten. Die Drogen wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. (122)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell