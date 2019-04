Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau von Pkw angefahren

Uslar (ots)

(zi.) Eine 24-jährige Fußgängerin, die sich am 08.04.19, um 09:50 Uhr, auf dem Gehweg in der Auschnippe kurz vor der Kreuzung Kurze Straße befand, wurde vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw am Arm berührt. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Spiegelkappe des Pkw löste sich und fiel herunter. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeikommissariat Uslar bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05571/92600-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell