Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

B 446 in Höhe des Hardegser Umspannwerkes - Montag, 08.04.2019, 17.10 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Montag gegen 17.10 Uhr kam es auf der B 446 in Höhe des Umspannwerkes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. An der verunfallten Limousine entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Der 75 Jahre alte Hardegser war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße von Nörten-Hardenberg in Richtung Hardegsen unterwegs. Nach dem Passieren der Abfahrt zur B 241 in Richtung Moringen kam der Hardegser aus bislang ungeklärten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallt der Pkw gegen einen Baum.

Der 75-Jährige wurde mit dem RTW in das Göttinger Klinikum gefahren. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Bundesstraße war bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell