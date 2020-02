Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei und Landespolizei trainieren in der Südpfalz

Kaiserslautern (ots)

Die Bundespolizei trainiert unter Beteiligung der hessischen und rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei am 18. Februar 2020 im südpfälzischen Dahner Felsenland die Bewältigung unterschiedlicher, fiktiver Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei und der Landespolizei. Hierzu werden in der Zeit von 08:30 - 17:00 Uhr eine Vielzahl von Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen mit laufenden Sondersignalen zu erkennen sein. Abseits der Öffentlichkeit trainieren die Kräfte der Bundespolizei aus Bad Bergzabern,Sankt Augustin, Bayreuth, Bad Düben, sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Koblenz gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei aus Hessen und Rheinland-Pfalz das gemeinsame taktische Vorgehen, um die Handlungssicherheit zu steigern und die Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Außerdem wird während der Übung der behördenübergreifende Einsatz von Digitalfunk überprüft und geübt. Ziel der Übung ist es, dass die die Teilnehmer die unterschiedlichen Übungsaufgaben erfüllen und lösen. Außerdem sollen die Übenden praktische Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln, die vor allem auch der persönlichen Vorbereitung dienen und ihnen Handlungssicherheit geben. Schließlich werden die Übungsergebnisse in die bestehenden Sicherheitskonzepte einfließen, um diese, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, noch weiter zu verbessern. Im Rahmen der Übung kann es kurzzeitig zu Lärm- und Rauchbelästigungen kommen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

An der Übung sind rund 1500 Polizisten, Statisten und Helfer beteiligt. Außerdem ist die Verwendung unterschiedlicher Führungs- und Einsatzmittel sowie der Einsatz besonderer Einsatzfahrzeuge vorgesehen. "Realitätsnahe Übungen wie diese sind nur gemeinsam möglich, da nur so die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen und Synergien genutzt werden können", so Polizeidirektor Michael Sziele, Leiter der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern.

