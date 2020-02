Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gemeinsame Übung in der Südpfalz - Einladung zum Pressegespräch

Kaiserslautern (ots)

Am 18. Februar 2020 führt die Bundespolizei mit den Bereitschaftspolizeien aus Hessen und Rheinland-Pfalz eine Übung zur gemeinsame Bewältigung von fiktiven Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei und der Landespolizei durch, an der rund 1500 Personen beteiligt sein werden. Vor Beginn der Übung lädt die Übungsleitung alle interessierte Medien- und Pressevertreter zu einem Pressegespräch ein, um die Ziele und Inhalte der Übung zu erläutern. Außerdem besteht die Möglichkeit Bilder von Übungsteilnehmern und besonderen Einsatzfahrzeugen zu fertigen. O-Töne und Interviews sind begrenzt möglich. Eine Übungsbegleitung ist aus taktischen Gründen nicht vorgesehen. Eine Vorlage des Presseausweises ist erforderlich. Das Pressegespräch findet am 18. Februar 2020 um 07:30 Uhr in der BPOLABT BBZ Kapeller Str.28, 76887 Bad Bergzabern statt.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte telefonisch oder per E-Mail an: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0631/34073-1006 E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

