Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Computerbetrug im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 26. Januar 2020, gegen 15.00 Uhr, versuchten zwei junge Mädchen in der Rossmannfiliale, im Hauptbahnhof Mainz, Waren im Wert von ca. 500 Euro zu kaufen. Der Einkauf sollte mit einer GiroCard bezahlt werden. Nachdem die Pin-Eingabe zweimal scheiterte wurde der Verkäufer misstrauisch und informierte die Bundespolizei. Auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof in Mainz erklärten die zwei Mädchen, dass die GiroCard ihrem Stiefvater gehört. Dieser hätte sie gebeten, damit einzukaufen. Die Ermittlungen ergaben, dass die GiroCard einem alten Mann gehört. Dieser gab an, die Mädchen zu kennen, ihnen aber die GiroCard weder überlassen, noch sie gebeten zu haben für ihn einzukaufen. Die Mädchen haben vermutlich die EC-Karte am Vortag aus seiner Wohnung entwendet. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen Diebstahls und Computerbetrugs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern |

Öffentlichkeitsarbeit/Controlling

Bahnhofstraße 22 | 67655 Kaiserslautern

POK Leubner

Telefon: 0631-34073-1007

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell