POL-REK: 191206-5: Fahrzeugbrand in Lagerhalle - Erftstadt

Fahrlässige Brandstiftung nimmt die Polizei als mögliche Brandursache an.

Am Freitagmorgen (06. Dezember) erhielt die Polizei gegen 10:45 Uhr einen Einsatz wegen eines Brandes am Carl-Benz-Ring. Dort nahmen Zeugen eine enorme Rauchentwicklung im Bereich einer Lagerhalle wahr. Gebrannt haben zu diesem Zeitpunkt ein Pkw Tesla und eine Lagerhalle. Polizei und Feuerwehr erschienen rasch vor Ort. Den Brand ausgelöst hat vermutlich ein falsch eingesetzter Heizlüfter, der in dem dort abgestellten Tesla aufgetretene Feuchtigkeit aus dem Kofferraum beseitigen sollte. Die notwendige Verkehrssperrung während der Löscharbeiten dauerte bis circa 13:00 Uhr an. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen übernommen. (bm)

