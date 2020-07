Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Spiegel abgetreten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Gartenstraße haben unbekannte Täter am Wochenende mehrere Autospiegel abgetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind drei geparkte Autos betroffen - ein VW Golf, ein Peugeot und ein Mercedes. Ein Zeuge hatte die beschädigten Spiegel gegen 6.40 Uhr am Samstagmorgen bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die - vermutlich in der Nacht auf Samstag - verdächtige Beobachtungen auf der Gartenstraße gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

