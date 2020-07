Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Überfall vor Kneipe

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 02:45 Uhr, schlugen in Castrop-Rauxel drei Männer und eine Frau, die sich zuvor in einer Kneipe auf der Lange Straße aufhielten, auf einen 36-jährigen Mann aus Essen ein. Der Mann war zuvor auch Gast in der Kneipe. Die Gruppe entwendete dem 36-Jährigen die Geldbörse. Der Essener wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Täter flüchteten über die Borghagener Straße in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschreiben werden:

1. Tatverdächtiger: ca. 22 Jahre, ca 185 cm, glatte dunkle Haare, schmale Statur mit breiteren Schultern, schwarzes Shirt

2. Tatverdächtiger: ca 18-20 Jahre, ca 170 cm, dunkel blonde Haare, Bartansatz, schmale Statur

3. Tatverdächtiger: ca 18-20 Jahre, ca 165 cm, dunkle Haare

Von der Frau ist nur bekannt, dass sie lange, blonde Haare haben soll.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

