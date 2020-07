Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Streit am Silbersee II

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es am Badestrand des Silbersee II zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen im Alter von 27 bis 36 Jahren aus Herten, Gelsenkirchen und Hagen. In die Streitigkeiten waren etwa 10 Personen vor dem dortigen Cafe involviert.

Im weiteren Verlauf gingen die Strandgäste auch körperlich aufeinander los und verletzten sich gegenseitig leicht. Die Beteiligten konnten vor Ort angetroffen werden.

Alle Beteiligten mussten den Bereich Silbersee II verlassen - sie bekamen einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell