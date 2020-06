Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 16:15 Uhr, wollte ein 88-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See von der Ostendorfer Straße aus die Weseler Straße überqueren. Dabei stieß er mit einer 69-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen zusammen. Sie fuhr auf der Weseler Straße in Richtung Osten. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

