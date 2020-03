Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Horststraße, 4.3.2020, 20.35 Uhr Betrunken Pkw geführt

Landau (ots)

Die Verkehrskontrolle einer 72-jährigen Pkw-Fahrerin am 4.3.2020, gegen 20.35 Uhr, in der Horststraße in Landau ergab eine deutliche Alkoholisierung. Zuvor war sie ohne Licht am Pkw im Stadtgebiet unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,34 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel, sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

