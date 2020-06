Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Randalierer festgenommen - Bürger zeigen sich solidarisch mit Polizei

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende einen aggressiven Randalierer in der Recklinghäuser Innenstadt festgenommen. Der 25-Jährige hatte am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, mehrere Besucher einer Gaststätte und Passanten angepöbelt, woraufhin der Notruf gewählt wurde. Als sich die Polizeibeamten dem jungen Mann aus Recklinghausen auf dem Marktplatz näherten, verhielt er sich direkt aggressiv. Er spuckte immer wieder die Polizisten an. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Als ihm eine "Spuckhaube" übergezogen werden sollte, wehrte sich der Recklinghäuser heftig und biss einem Polizisten in die Hand. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte aber im Dienst bleiben. Der 25-jährige Randalierer wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, aber auch dort benahm er sich weiter daneben. Positiv erwähnten die Polizisten, dass sie auf dem Marktplatz Unterstütung von Bürgern bekommen haben. Demnach zeigten sich mehrere Bürger solidarisch mit den Polizeibeamten und brachten ihre Entrüstung über das Verhaltens des Randalierers verbal zum Ausdruck.

