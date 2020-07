Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Arbeiter verletzt/ Nach einem Arbeitsunfall am Dienstag in Steinheim musste ein Mann in die Klinik.

Der 18-Jährige arbeitete gegen 18 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Daimlerstraße. Er lagerte mit einer Maschine eine Palette in ein Hochregal ein. Die Palette hatte sich in ungefähr zwei Meter Höhe befunden und kippte. Teile trafen den Arbeiter am Kopf. Der 18-Jährige verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Unfallhergang.

