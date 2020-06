Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schlafender bestohlen

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin sah am Samstag gegen 08.30 h, wie ein leicht untersetzter Mann mit Glatze und gebräunter Haut einem Schlafenden das Handy aus der Hand genommen und gestohlen hat. Der 23-Jährige aus Herten saß alkoholisiert an der Haltestelle an der Herner Straße in Höhe Hausnummer 78 und war eingenickt. Diese Gelegenheit nutzte der Verdächtige und nahm das Handy. Er flüchtete mit seiner Beute. Der Tatverdächtige war dunkel bekleidet und hatte einen camouflage-farbenen Rucksack dabei. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat (0800 2361 111).

