Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200804.1 Epenwöhrden: Diebstahl aus unverschlossener Wohnung

Epenwöhrden (ots)

In der Nacht zum Montag hat sich ein Unbekannter in die Wohnung eines Paares in Epenwöhrden geschlichen und einige Gegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr begab sich der Täter zu der Wohnung in der Alte Landstraße. Während der Anwesenheit der Bewohner ging er vermutlich über einen unverschlossenen Nebeneingang vom Carport aus in das Innere des Hauses und stahl unter anderem ein Smartphone, Bluetooth-Lautsprecher und etwa 50 Euro. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte bei mehr als tausend Euro liegen.

Die Geschädigten bemerkten den Täter nicht. Wer Hinweise zu ihm geben kann, sollte sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

