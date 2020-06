Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pampasgras abgeschnitten/Heckenschere gestohlen

Hemer (ots)

Zwei junge Frauen werden verdächtigt, Pampasgras gestohlen zu haben. Sie klingelten am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr an einem Haus in der Iserlohner Straße und fragten, ob sie etwas von dem Pampasgras im Vorgarten abschneiden dürften. Das werde für eine Trauung am folgenden Montag gebraucht. Die Eigentümer verneinten und schickten die die jungen Frauen weg. Am nächsten Morgen war das Pampasgras aber dennoch weg. Die Hauseigentümer vermuten nun, dass sich die Frauen trotz des Widerspruchs bedient haben. Sie trugen Corona-Masken, dürften zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und hatten dunkle, lange Haare. Das Gras war etwa 1,20 Meter hoch und hat einen Wert von etwa 40 Euro. Pampasgras ist derzeit beliebt, um daraus Brautsträuße zu basteln.

Von einem an der Pestalozzistraße parkenden Lkw wurde am Montag zwischen 8 und 10.15 Uhr eine Motor-Heckenschere gestohlen. Während der Fahrer Arbeiten auf dem Friedhof erledigte, muss sich ein Unbekannter das Arbeitsgerät von der Ladefläche gezogen haben.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell