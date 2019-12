Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Tier in Notlage und Ölspur beschäftigt Feuerwehr Lügde

Lügde (ots)

Sonntag, 08.12.2019, 09:43 Uhr, Bahnhofstraß. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfe : Tier in Notlage" in die Bahnhofstraße alarmiert. Ein Mäusebussard saß im Gleisbett der Zugstrecke zwischen Bad Pyrmont und Lügde und konnte sich nicht mehr bewegen. Die Einsatzkräfte holten den Mäusebussard aus den Gefahrenbereich des Zugverkehrs. Nach Rücksprache mit der Kreisleitstelle wurde der Greifvogel in die Adlerwarte nach Detmold-Berlebeck gebracht. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht notwendig. Am Nachmittag wurde der Löschzug Lügde um 16:32 Uhr in die Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße zu einer Ölspur alarmiert Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Motorisiertes Fahrzeug Betriebsstoffe auf einer länge von ca. 200 Meter verloren hat. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und bindeten die umweltgefährdende Flüssigkeit mit Ölbindemittel ab. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

