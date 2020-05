Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizist bei Widerstand verletzt

Neuenrade (ots)

In der Kommunalen Unterbringungseinrichtung "Am Brunnenbach" randalierte gestern Abend ein 23-jähriger nigerianisch-stämmiger Mann aus Sankt Augustin. Dabei beschädigte er eine Türzarge. Polizeibeamte erteilten einen Platzverweis. Diesem kam der Mann nicht nach und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Die Beamten zeigten ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung an.

