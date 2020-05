Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streitigkeiten unter Zuwanderern

Werdohl (ots)

In der Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Osmecke musste die Polizei am Donnerstag und am Freitag jeweils nachmittags anrücken. Donnerstag gerieten drei afghanisch-stämmige Männer zwischen 17 und 23 Jahren aneinander. Der Hintergrund des zunächst verbalen Streits ist unklar. Zwei der Männer schlugen auf den Dritten ein. Das Opfer kam leicht verletzt ins Krankenhaus Werdohl. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Auch am Freitag war ein verbaler Streit unter Afghanen Auslöser handfester Schläge eines 22-Jährigen gegen das 23-jährige leicht verletzte Opfer. Hier lautet das Strafverfahren auf Körperverletzung.

