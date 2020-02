Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Sachbeschädigung an einer Schule

Schüttorf (ots)

In der Nacht zum Samstag, zwischen 20:00 und 07:00 Uhr kam es an einer Schule an der Süsterstraße in Schüttorf zu mehren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter haben beschädigten ein Fallrohr, einen Zaun sowie einen Metallcontainer. Es entstand ein Sachschden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

