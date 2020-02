Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Geldbörse gestohlen

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 00:30 Uhr kam es am ZOB in Lingen zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Dabei kamen vier männliche Personen auf das jugendliche Opfer zu. Einer der Personen forderte die Herausgabe der Geldbörse und schlug dem Opfer gleichzeitig mit der Faust ins Gesicht. Nachdem das Opfer der Aufforderung nachkam, flüchteten die vier Personen in einem Pkw. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

