Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Raub

Schüttorf (ots)

Am Samstag gegen 04:30 Uhr kam es in Schüttorf zu einem versuchten Raubüberfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dabei griffen bislang unbekannte Täter das weibliche Opfer auf einem Parkplatz an der Färberstraße von hinten an und schubsten sie um. Anschließend versuchten sie ihre Handtasche zu entwenden. Als dies misslang, schlugen sie mehrfach ins Gesicht des Opfers. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schüttorf, Tel. 05923/2263, zu melden.

