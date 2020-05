Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200510-3-pdnms Zeugenaufruf, Molfsee

Molfsee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Molfsee/Bereits am 25.04.20 um 16.45 Uhr ereignete sich in der Hamburger Landstraße, Höhe Hausnummer 96a, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Beide fuhren aus Richtung Neumünster kommend in Richtung Kiel. Im weiteren Verlauf kam es zum Sturz einer Person mit ihrem Fahrrad. Dabei verletzte sich die 68jährige, so dass sie in die Uni-Klinik eingeliefert werden musste. Da der Unfallhergang nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte, werden Zeuge gebeten, sich bei der Polizei in Molfsee unter der Tel.: 04347/3350 zu melden.

