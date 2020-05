Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200508-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Flintbek, Zeugen gesucht

Flintbek (RD) (ots)

Am 08.05.2020 gegen 08.05 Uhr kam es auf der L 318 in Flintbek zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei ein 62 jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die L 318 aus Richtung Bordesholm kommend in Richtung Molfsee. Eine 24 jährige PKW Fahrerin befuhr ebenfalls die L 318 aus Richtung Molfsee kommend in Richtung Bordesholm. An der Kreuzung L 318 / Langstücken wollte die 24 jährige Ford Ka Fahrerin nach links in die Straße Langstücken einbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Hinter dem Motorradfahrer fuhren zwei PKW. Diese beiden PKW fuhren an der Unfallstelle vorbei, ohne anzuhalten. Die beiden Fahrer der besagten PKW werden als Zeugen von der Polizei in Molfsee gesucht. Die beiden Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Molfsee unter der Rufnummer 04347-3350 in Verbindung zu setzen.

Der 62 jährige Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik Kiel und musste dort stationär aufgenommen werden. Die 24 jährige Fahrerin des PKW erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

