POL-NMS: 200507-3-pdnms Fahrradbesitzer eines Damenrades gesucht

Am 04.05.2020 wurde eine junge Frau auf einem Fahrrad von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Neumünster kontrolliert, weil sie ihr Kleinkind im Fahrradkorb transportierte. Die Polizei weist ausdrücklich noch Mal darauf hin, dass Kleinkinder nur in hierfür vorgesehenen Fahrradkindersitzen verkehrssicher mitgenommen werden dürfen. Auf Nachfrage teilte die junge Frau mit, dass sie das Fahrrad von einem Freund geschenkt bekommen hatte, weiter konnte sie dazu aber auch nichts sagen. Die Rahmennummer am Fahrrad war entfernt worden, da der Verdacht bestand, dass das Fahrrad gestohlen worden ist, wurde es von den Polizeibeamten sichergestellt. Ein Lichtbild des Fahrrades kann über die Pressestelle der PD Neumünster angefordert werden. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach dem Besitzer des Fahrrades oder nach Personen, die Angaben zu dem Fahrrad machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

