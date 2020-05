Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200507-2-pdnms Zeugen nach versuchten Raub in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 03.05.20 gegen 04:10 Uhr betrat ein männlicher maskierter Täter den DB-Store am Bahnhof und forderte den alleine anwesenden Geschädigten unter Vorhalt eines Messers auf, ihm die Einnahmen aus der Kasse auszuhändigen. Der Täter wurde ohne Beute durch den Geschädigten in die Flucht geschlagen. Dieser verfolgte den Täter noch einige Meter, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Täter war ca.170-175 cm groß, hatte eine korpulente Figur, zur Bekleidung ist bekannt, dass er ein dunkles Cap, eine grüne Weste sowie ansonsten dunkle Kleidung trug. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen der Tat oder nach Personen, die Angaben zu dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell