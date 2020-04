Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter überstieg Gartentor und wurde vom Besitzer gestellt

Erkelenz-Matzerath (ots)

Aufmerksame Bewohner eines Hauses an der Kapellenstraße bemerkten am Donnerstag, 2. April, wie gegen 10.10 Uhr ein 34-jährigen Mann aus der Gemeinde Selfkant über ein verschlossenes Gartentor stieg und sich im Garten sowie auf der Terrasse umschaute. Die Zeugen riefen die Polizei und der Mann konnte an Ort und Stelle festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

