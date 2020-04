Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Geilenkirchen-Würm (ots)

An der Straße Am End wurde in der Nacht zu Donnerstag (2. April) von Unbekannten ein Pkw aufgebrochen und durchsucht. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

