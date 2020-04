Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse unterschlagen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein 36-jähriger Hückelhovener fuhr am 1. April (Mittwoch), gegen 17.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Myhler Sraße in Richtung Heerstraße. Er bog nach links in die Heerstraße ab, um in Richtung Hückelhoven weiterzufahren, als er bemerkte, dass er seine Geldbörse verloren hatte. Daraufhin fuhr er zurück. An der Kreuzung Myhler Straße/Heerstraße sah er einen unbekannten Mann, der seine Geldbörse gerade vom Boden aufhob und ihm dann auf einem Fahrrad entgegenfuhr. Kurz bevor beide in gleicher Höhe waren, rief der 36-Jährige dem Unbekannten zu, dass es seine Geldbörse war. Daraufhin bog der Mann sofort nach links in den Schlackerweg ab und erhöhte seine Geschwindigkeit. Er flüchtete weiter über den Schalomweg und die Gendorfer Straße. Der Hückelhovener versuchte ihm zu folgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Der Flüchtige hatte einen schwarzen Vollbart und trug dunkle Bekleidung sowie eine dunkle Mütze. Wer den Vorfall beobachtet hat und/oder Angaben zur Identität des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0.

