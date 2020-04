Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verursacher und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (1. April) auf der Herzog-Wilhelm-Straße ereignete, sucht die Polizei den Verursacher und Zeugen. Ein 17-jähriger Geilenkirchener fuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Vespa, auf der Herzog-Wilhelm-Straße aus Richtung der Straße Am Mausberg kommend in Richtung Innenstadt. Vom Parkplatz der AOK sei ein schwarzer Pkw Passat auf die Fahrbahn der Herzog-Wilhelm-Straße eingeschert, um in Richtung Innenstadt weiterzufahren. Dieser habe dem 17-jährigen Zweiradfahrer den Weg abgeschnitten, so dass dieser bremsen und ausweichen musste. Dabei stürzte er zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des schwarzen Pkw habe nicht angehalten, sondern sei weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge verständigte einen Rettungswagen. Dieser brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleiben musste. Der Fahrer des schwarzen Pkw Passat sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

