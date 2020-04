Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Motorroller

im Anschluss ausgebrannt aufgefunden

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Aus einer Garage an der Talstraße entwendeten bislang unbekannte Personen einen Motorroller. Am 30. März (Montag) stellte der Besitzer den Roller in der Garage ab. Am 31. März (Dienstag) musste er dann den Diebstahl feststellen. Das Zweirad konnte durch den Besitzer und einen Zeugen am Kirchplatz aufgefunden werden. Allerdings war das Fahrzeug vollständig ausgebrannt. Der Brand beschädigte zudem Teile einer Mauer sowie den Handlauf an einer Kirche.

