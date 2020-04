Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Kraftstoff

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Gleich an zwei Fahrzeugen, brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (27. bis 30. März) die Tankdeckel auf. Aus einem Fahrzeug, das in der Straße An Fürthenrode stand, wurde Kraftstoff in unbekannter Menge abgezapft. An der Friedrich-Krupp-Straße blieb es bei einem Versuch.

