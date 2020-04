Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug mit Graffiti besprüht

Heinsberg-Grebben (ots)

Wie bereits im Polizeibericht Nummer 90, vom 30. März, berichtet, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti an Fahrzeugen auf der Grebbener Straße. Nun meldete sich ein weiterer Besitzer eines Pkw, der ebenfalls an der Grebbener Straße parkte. Sein Pkw wurde auch mit Farbe beschmiert. Tatzeit war auch hier am 27. März (Freitag), zwischen 16 Uhr und 19.50 Uhr.

