Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte bewerfen Gänse mit Steinen

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 28. März, gegen 9.30 Uhr beobachten Zeugen am Lago Laprello, in der Nähe der Fritz-Bauer Straße, zwei männliche unbekannte Personen. Diese bewarfen Gänse, die sich am See aufhielten, mehrfach mit Steinen. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die beiden Täter in ein Gebüsch. Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben oder die beiden Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen. Diese ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

