Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Radfahrer prallt gegen Bus 10.02.2020

Allensbach (ots)

Leicht verletzt wurde ein 45-jähriger Radfahrer am Montag gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Rathausplatz". Ein 56-jähriger Busfahrer wollte den in gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrer überholen, als dieser nach Angaben von Zeugen unvermittelt vor einer Fußgängerfurt nach links scherte, um die Fahrbahn zu überqueren und gegen den Bus prallte. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

